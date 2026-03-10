Zverev lo sfregio a Sinner e Alcaraz | Tattica e QI dieci anni fa

Alexander Zverev ha superato Brandon Nakashima negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, proseguendo la sua corsa nel torneo. Durante la partita, ha mostrato una strategia tattica efficace, con scambi intensi e decisioni rapide. La sfida ha attirato l’attenzione per alcune frasi pronunciate dallo stesso tennista, che ha commentato l’uso del QI e delle tattiche di gioco.

Alexander Zverev continua la sua corsa al Masters 1000 di Indian Wells, conquistando l’accesso agli ottavi di finale dopo una partita intensa contro Brandon Nakashima. Il tedesco si è imposto al termine di una battaglia di tre set, 7-6(2) 5-7 6-4, dimostrando solidità nei momenti decisivi. Ora attende Frances Tiafoe per giocarsi un posto nei quarti di finale, dopo che lo statunitense ha battuto senza storia l’italiano Flavio Cobolli. Nel corso della conferenza stampa dopo il match, Zverev ha parlato a lungo dell’evoluzione del tennis moderno, soffermandosi in particolare sui motivi del dominio delle nuove stelle del circuito. Secondo il. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

