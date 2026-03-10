Zuzzurro la vedova e la sorella di Gaspare | Al primo appuntamento sono andata via

La vedova di Gaspare, sorella di Zuzzurro, racconta che al primo appuntamento con Nino Formicola, conosciuto come Gaspare, è andata via. La donna, intervistata dall’Adnkronos, ha condiviso questa decisione senza entrare in dettagli sui motivi. Nino Formicola, noto anche come Gaspare, è stato partner di Andrea Maria Cipriano Brambilla in un progetto storico.

