Zona 30 e sensi unici in Clarina | al via una nuova fase di sperimentazione

Nel quartiere Clarina di Trento sud è iniziata una nuova fase di sperimentazione sulla viabilità. Sono stati introdotti sensi unici in via Anna Frank e in via Einaudi, mentre da alcuni mesi vige l’obbligo di mantenere una velocità inferiore ai 30 chilometri orari per i veicoli. La sperimentazione riguarda le modifiche apportate alla viabilità del quartiere.

Nel quartiere Clarina prosegue la sperimentazione della zona 30 con nuovi sensi unici, contestati da alcuni residenti che segnalano criticità e timori per il traffico vicino alle scuole. Prosegue la fase di sperimentazione delle modifiche alla viabilità nel quartiere Clarina a Trento sud, dove da qualche mese vige l’obbligo per i mezzi di mantenere una velocità inferiore ai 30 chilometri orari e dove sono stati installati dei nuovi sensi unici in via Anna Frank e in via Einaudi. Modifiche, queste, poco apprezzate da una parte di residenti del rione, che hanno firmato la petizione “Clarina zona 30 – no a nuovi sensi unici, no a restringimenti, no a un quartiere labirintico”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

