Zibido | 60k in contanti e 4 milioni di hashish nel garage

A Zibido San Giacomo, le forze dell'ordine hanno scoperto in un garage circa 60.000 euro in contanti nascosti in una valigia e 4 milioni di hashish suddivisi in numerosi pacchetti. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione effettuata in un’abitazione della zona. La quantità di droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre proseguono le indagini per chiarire l’origine e i soggetti coinvolti.

Un garage a Zibido San Giacomo ha rivelato un vero e proprio tesoro illecito, con quasi 60.000 euro in contanti nascosti in una valigia e decine di pacchetti di hashish pronti per il mercato. I carabinieri della stazione di Binasco hanno smantellato questa struttura di stoccaggio, arrestando un trentaseienne residente nel comune milanese e sequestrando merci illecite valutate stimatamente in 4 milioni di euro. L'operazione è scaturita da osservazioni attente sul territorio, dove un movimento sospetto di persone nei pressi dell'abitazione ha attirato l'attenzione dei militari. L'intervento si è concretizzato nel pomeriggio della settimana precedente, portando all'irruzione in un box che fungeva da deposito logistico per lo spaccio su larga scala.