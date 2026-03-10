Durante la Paris Fashion Week 2026, Zendaya ha indossato un abito bianco con taglio corto, mostrando le gambe. L’attrice, presente alla sfilata di Louis Vuitton, ha scelto due abiti bianchi nelle ultime settimane. La presenza di Zendaya ha attirato l’attenzione, senza che siano state ufficializzate né smentite voci riguardo a eventuali nozze con Tom Holland.

Due abiti bianchi, nel giro di sole poche settimane, per Zendaya: senza smentire né confermare le voci delle presunte nozze segrete con Tom Holland, e con il fare della vera diva, l’attrice si è presentata alla Paris Fashion Week 2026 in occasione della attesissima sfilata di Louis Vuitton. Agli sguardi più maliziosi non è certo potuto passare inosservato il look scelto, bianco come la neve e corredato di vistosi anelli preziosi tra cui ne spiccava uno d’oro massiccio. Una tacita, elegante ammissione alla sua maniera della chiacchieratissima condizione di neo-moglie? Zendaya (di nuovo) in abito bianco a Parigi: il look très chic da Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zendaya svela le gambe, abito bianco e taglio corto alla Paris Fashion Week 2026

