Zen | donne premiate riscrivono il quartiere

Durante il Rose Day 2026 organizzato dal club Zonta International Palermo Zyz, si è svolta una cerimonia nel quartiere Zen, dove alcune donne sono state premiate per il loro impegno. L’evento ha attirato partecipanti e residenti, trasformando il luogo in uno spazio di incontro tra la comunità e le attività di sensibilizzazione. La manifestazione ha portato attenzione alla zona e alle persone che vi operano.

Il Rose Day 2026 del club Zonta International Palermo Zyz si è trasformato in un punto di incontro tra impegno civile e realtà urbana, con lo Zen come palcoscenico privilegiato. L’evento, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia e l’Istituto Giovanni Falcone, ha messo al centro le donne che agiscono per il quartiere, premiando figure chiave come la giornalista Stefania Petyx e la giovane Emily Gatto. In una Sicilia dove l’autonomia speciale incontra spesso inefficienze strutturali, questa iniziativa rappresenta un tentativo concreto di riscrittura sociale partendo dai quartieri più complessi della città. La scelta del quartiere Zen non è casuale ma risponde a una necessità di dialogo intergenerazionale, portando voci nuove all’interno di spazi scolastici che diventano luoghi di aggregazione attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

