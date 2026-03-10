Zangrillo | Nella PA solo i magistrati si giudicano da soli Valutazioni ok al 99,6%

Il medico Zangrillo ha dichiarato che nella pubblica amministrazione solo i magistrati si giudicano da soli e che le valutazioni sul personale sono state approvate con un tasso del 99,6 per cento. Ha annunciato che, una volta approvata la legge Zangrillo al Senato, tutti i dipendenti pubblici saranno sottoposti a controlli per verificare modalità e impegno lavorativo.

Quando la ' legge Zangrillo' verrà approvata anche al Senato tutti i dipendenti pubblici saranno sottoposti a controlli per accertare come e quanto lavorano. Ad esclusione dei magistrati. «Perchè?» Si chiede Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione in una intervista a Il Giornale. L'esponente del governo e autore del disegno di legge su "valutazione della performance e sviluppo di carriera" si da una risposta: «Il problema è che la valutazione della loro performance i magistrati se la fanno da soli, attraverso il Csm. Questo meccanismo, se guardiamo alla realtà dei fatti, non funziona. Abbiamo il 99,6% di magistrati che vengono valutati in modo positivo ma intanto negli ultimi trent`anni ci sono ottanta o novantamila persone che sono finite in galera ingiustamente, allora qualche domanda ce la dobbiamo porre.