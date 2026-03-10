Zangrillo a Sanremo | Vannacci fuori dal centrodestra

Durante l’evento a Sanremo, il ministro della Pubblica Amministrazione ha affermato che le posizioni di Roberto Vannacci non sono compatibili con il centrodestra. Questa dichiarazione ha attirato l’attenzione sulla distanza tra le opinioni del militare e le linee politiche del partito. La discussione si è concentrata sulle differenze tra i vari esponenti politici e le loro posizioni pubbliche.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha chiarito a Sanremo che le posizioni di Roberto Vannacci non sono compatibili con il centrodestra. Durante un convegno di Forza Italia dedicato al referendum sulla giustizia, il titolare del dicastero ha escluso qualsiasi ruolo per il generale all’interno della coalizione. L’incontro si è svolto lunedì 9 marzo 2026 nella cornice del Festival, dove i politici hanno utilizzato la visibilità dell’evento per lanciare messaggi sul futuro dello Stato. La presenza di figure istituzionali come il sindaco Alessandro Mager e l’assessore regionale Marco Scajola ha trasformato l’appuntamento in una piattaforma politica ad alto profilo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zangrillo a Sanremo: Vannacci fuori dal centrodestra Articoli correlati Leggi anche: Marina Berlusconi: "Voto Sì al referendum sulla giustizia. Vannacci? Fuori gli estremisti dal centrodestra" Leggi anche: La scheggia Vannacci. In FdI: “Se si fa un partito è fuori dal centrodestra”. Il sondaggio: ha più credito tra i meloniani che nella Lega Altri aggiornamenti su Zangrillo a Sanremo Vannacci fuori dal... Argomenti discussi: Ventimiglia e Lupi lasciano la Lega, a Sanremo il partito di Vannacci entra in Comune. Zangrillo da Sanremo chiude a Vannacci: Posizioni incompatibili col centrodestraAl convegno di Forza Italia per il Sì al referendum sulla giustizia, il ministro della Pa smorza l’ipotesi di un ruolo di Futuro Nazionale nella coalizione. Scajola rilancia: Stop alla prevaricazione ... riviera24.it Ventimiglia e Lupi lasciano la Lega, a Sanremo il partito di Vannacci entra in ComuneProssimo il cambio di nome del gruppo in consiglio comunale. I due: «Perso il legame con il territorio» Sanremo. Il caso Vannacci non resta confinato alle foto del Festival e alle polemiche di giorn ... riviera24.it