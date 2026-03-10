WWE | Damian Priest reagisce su X al tradimento del Judgment Day ai danni di Finn Balor

Damian Priest ha pubblicato un messaggio su X in risposta al tradimento di Finn Balor, che questa settimana a Raw è stato attaccato ed espulso dal Judgment Day, il gruppo guidato da Dominik Mysterio. Priest, ex membro del team, ha commentato la situazione senza ulteriori dettagli o opinioni. La scena si è svolta durante l’episodio di questa settimana dello show.

Finn Balor è stato inaspettatamente attaccato ed espulso dal Judgment Day, guidato da Dominik Mysterio, questa settimana a Raw e un ex membro del gruppo, Damian Priest, ha reagito al tradimento. Priest ne sa qualcosa sull’essere espulsi dal Judgment Day, dato che lui e Rhea Ripley sono stati fatti fuori da Balor, Mysterio, Carlito e JD McDonagh nel 2024. Sembra che l’ex campione del mondo dei pesi massimi della WWE abbia riso per ultimo dopo aver visto Balor pugnalato alle spalle dai suoi compagni. “Fa schifo, vero?”, ha semplicemente chiesto Priest sui social media. McDonagh e Liv Morgan, coinvolti nell’attacco a Balor questa settimana, hanno reagito alle dichiarazioni di Priest. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

