Stanotte alle 02.00 l’Italia affronta gli Stati Uniti nella terza partita del World Baseball Classic. Il pitcher scelto dalla squadra italiana per questa sfida è un atleta riconosciuto come una stella dell’All Star Game. La partita si svolgerà sul diamante e vedrà in campo le formazioni nazionali impegnate nel torneo internazionale di baseball.

Stanotte (ore 02.00) l’Italia scenderà sul diamante per disputare la terza partita del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo aver sconfitto il Brasile e la Gran Bretagna, la nostra Nazionale affronterà gli USA nella sfida di lusso per eccellenza, fronteggiando i maestri di questo sport a livello globale. I ragazzi di Francisco Cervelli andranno a caccia della grande impresa, per poi concentrarsi verso il confronto con il Messico, fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale. Alla vigilia del confronto, è stato svelato il pitcher dell’Italia: il lanciatore partente della nostra Nazionale sarà Michael Clifton Lorenzen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic, definito il pitcher dell’Italia per gli USA: una stella da All Star Game!

