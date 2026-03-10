World Baseball Classic 2026 | USA vittoriosi sul Messico nel big match s’impongono Porto Rico e Venezuela

Nella notte si sono disputate le partite del World Baseball Classic 2026 con gli Stati Uniti che hanno battuto il Messico nel match principale. Porto Rico e Venezuela sono invece riusciti a conquistare le rispettive vittorie nelle loro sfide. La partita tra USA e Messico si è conclusa con la vittoria degli americani, ma la classifica rimane ancora aperta.

Finisce una nottata di estremo interesse per quanto riguarda il World Baseball Classic 2026: andava infatti in scena il big match tra USA e Messico, che pur decidendosi a favore degli americani non risolve ancora nulla in tema di classifica. Di fatto, il ruolo di "supervisore" della situazione spetta a un altro team, ed è quello dell'Italia, che sfiderà prima l'una e poi l'altra selezione nell'arco delle prossime due notti al Daikin Park. Nei fatti, oltre che della partita in cui Paul Skenes si traveste da lanciatore vincente, questa è la sfida in cui il terzo inning spacca la situazione, e forse decide anche la vetta del girone B. Due fuoricampo, di Aaron Judge da due punti e di Roman Anthony da tre, nel quinto inning mettono a soqquadro l'incontro a favore della squadra a stelle e strisce.