Il Giappone ha concluso il girone C del World Baseball Classic 2026 con tre vittorie, battendo la Repubblica Ceca nell’ultima partita. La squadra asiatica ha mantenuto il punteggio pieno durante la fase di qualificazione, confermando la propria supremazia nel gruppo. La sfida si è svolta oggi, senza variazioni nel risultato rispetto alle aspettative iniziali.

Rispettando chiaramente i favori del pronostico, il Giappone ha vinto la sfida contro la Repubblica Ceca nell’ultima partita prevista per quest’oggi nel raggruppamento C al World Baseball Classic 2026. Tra le mura amiche di Tokyo la squadra di casa si è imposta con il largo punteggio di 9-0, concedendo appena due valide agli avversari, rimasti a quota zero nel computo dei punti. Tuttavia il tabellino è rimasto bloccato per sette, interminabili, riprese. Solo all’ottava infatti i padroni di casa hanno tolto le sterzature, confezionand o un big inning in cui hanno messo a referto tutti e nove i sigilli della disputa. Ad aprire le danze è stato un doppio di Kenya Wakatsuki, preludio di un fuoricampo da tre messo a referto da Ukyo Shuto e della base su ball di Shugo Maki che vale lo 0-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: il Giappone chiude il girone C a punteggio pieno. Battuta la Repubblica Ceca

