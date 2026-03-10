Windsor riuniti senza Andrea ma è flop reale | la Bbc taglia la diretta del Commonwealth Day

A Windsor, il Commonwealth Day si è svolto senza la presenza di Andrea, ma l’evento si è rivelato un flop reale. La Bbc ha deciso di tagliare la diretta dell’evento, lasciando molti spettatori senza trasmissione completa. Re Carlo e la regina Camilla sono stati gli ultimi a entrare nell’Abbazia di Westminster, arrivando poco prima delle 15 per partecipare alla cerimonia con la famiglia reale.

Come da protocollo, re Carlo e la regina Camilla sono stati gli ultimi a entrare nell'Abbazia di Westminster, ieri poco prima delle 15, per unirsi alla famiglia reale per il Commonwealth Day. Era da Natale che i Windsor non si riunivano così numerosi, la prima volta dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, che naturalmente non era presente alla cerimonia. Fra il pubblico in attesa della Bentley di Sua Maestà, fuori dal più importante luogo di culto britannico dove vengono incoronati i re, anche dimostranti repubblicani che hanno gridato i loro no alla monarchia. All'interno in prima fila, il principe e la principessa del Galles William e Catherine, oltre che l'inesauribile principessa Anna, con il marito, il vice ammiraglio Timothy Laurence, e il duca e la duchessa di Gloucester. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Windsor riuniti senza Andrea, ma è flop “reale”: la Bbc taglia la diretta del Commonwealth Day Articoli correlati Andrea Mountbatten-Windsor fuori dalla linea di successione al trono britannico: serve l'accordo del CommonwealthIn una nota indirizzata a Starmer, Albanese ha scritto che «Accoglierà qualsiasi proposta» circa la rimozione dell'ex principe, e si dice d'accordo... Kate Middleton e il principe William tornano insieme a Westminster per il Commonwealth Day: la famiglia reale riunita tra polemiche e protesteL’edizione di quest’anno verrà però ricordata soprattutto per la polemica scoppiata dopo l’annuncio clamoroso della BBC: per la prima volta in 37...