WhatsApp introduce pubblicità negli Stati e nei Canali | come limitarli

WhatsApp ha iniziato a mostrare pubblicità negli Stati e nei Canali, segnando un cambiamento rispetto alla sua tradizione di piattaforme prive di annunci. Per anni, l’app è stata considerata un servizio di messaggistica senza pubblicità, ma ora alcuni utenti stanno notando i primi annunci apparire sui loro schermi. La novità coinvolge diverse aree dell’app, suscitando reazioni e preoccupazioni tra gli utenti abituali.

Per anni WhatsApp è stata vista come una delle poche piattaforme social libere da pubblicità. Oggi la situazione sta cambiando: i primi annunci stanno comparendo nell’app, attirando l’attenzione degli utenti. La novità non riguarda le chat private, che restano inviolate, ma aree più periferiche dell’app, come la sezione Stati e i Canali. Queste funzioni, introdotte negli ultimi anni, hanno ampliato il ruolo di WhatsApp oltre la semplice messaggistica. Qui gli utenti possono vedere aggiornamenti, contenuti informativi e, ora, anche messaggi promozionali. La presenza di annunci non è un cambiamento improvviso. Si tratta dell’evoluzione di un percorso iniziato con WhatsAppBusiness, che ha permesso alle aziende di comunicare con i propri clienti tramite la piattaforma. 🔗 Leggi su Billipop.com

