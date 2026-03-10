Websim | +52% volumi quasi 300 milioni e nuova offerta

Nel 2025, la piattaforma digitale Websim, parte del gruppo Intermonte e diretta da Melania D’Angelo, ha registrato un aumento dei volumi netti del 52%, raggiungendo quasi 300 milioni di euro. La crescita si riflette in un incremento importante rispetto all’anno precedente, evidenziando una forte affermazione nel mercato. La società ha inoltre annunciato una nuova offerta di servizi per i clienti.

La piattaforma digitale Websim, divisione del gruppo Intermonte guidata da Melania D’Angelo, ha registrato nel 2025 una crescita significativa dei volumi netti pari al 52%, avvicinandosi alla soglia dei 300 milioni di euro. L’espansione dell’offerta prodotti è stata quasi doppia rispetto all’anno precedente, con un strategico su certificati, bond ed ETF per supportare investitori e consulenti. Il nuovo sito web lanciato recentemente rafforza l’ecosistema attraverso contenuti di qualità e strumenti operativi. L’iniziativa mira a consolidarsi come punto di riferimento per i professionisti della consulenza finanziaria e gli investitori evoluti. Nel corso del 2026 la piattaforma avvierà un roadshow sul territorio italiano composto da dieci appuntamenti dedicati ai privati e ai private banker. 🔗 Leggi su Ameve.eu

