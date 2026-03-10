Molti cittadini si preparano a esprimere il loro voto, alcuni motivati dal desiderio di opporsi a una figura politica specifica. Tra le ragioni dichiarate, c’è il rifiuto nei confronti di Giorgia Meloni, che porta alcuni a votare No. In contemporanea, si fa riferimento alla diffusione di un libro postumo di Michela Murgia, che invita all’odio e viene citato come esempio di sentimenti radicati da tempo.

Volete votare No perché odiate Giorgia Meloni e non mi stupisco, vi conosco bene. Poi adesso potete anche attingere veleno dal libro postumo di Michela Murgia che perfino dall’aldilà incita all’odio: il vostro sentimento di riferimento almeno dai tempi di Antonio Gramsci. Ma odiate anche i bambini nel bosco? Spero di no. Prego che il desiderio di votare No per fare un dispetto alla Meloni sia meno forte del dispiacere per i bambini strappati alla madre dal Leviatano giudiziario. Giorgia Meloni è odiosa ed Enzo Tortora era antipatico, non pretendo di farvi cambiare idea: ma quei bambini che c’entrano? Hanno otto e sei anni i piccoli sequestrati, che cosa possono avervi fatto? Se ne stavano in Abruzzo per i fatti loro, coi genitori e gli animali, il cavallo, l’asinello, le galline. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Votate No perchè odiate Meloni? Abbiate almeno pietà dei bambini nel bosco

