Von der Leyen | l’UE non può più fare affidamento su un ordine internazionale basato sulle regole

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato che “l’Unione Europea non può più fare affidamento su un ordine internazionale basato sulle regole“. Alcuni analisti hanno interpretato le dichiarazioni di Von der Leyen come un cambiamento significativo nella strategia di politica estera dell’Unione. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante una conferenza degli ambasciatori europei a Bruxelles, ha scatenato un intenso dibattito politico dopo aver affermato che l’Unione Europea no può più fare affidamento su un ordine internazionale basato su regole. Von der Leyen ha sostenuto che il sistema internazionale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato profondamente eroso dalla successione delle recenti crisi geopolitiche. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

