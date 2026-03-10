Volley CEV Champions League femminile | su Sky le gare di andata dei quarti di finale

Su Sky e in streaming su NOW vengono trasmesse le partite di andata dei quarti di finale della CEV Champions League femminile. La competizione europea di volley femminile riprende con questa fase, coinvolgendo diverse squadre che si sfidano per avanzare alle semifinali. Le gare rappresentano un momento importante del torneo, con le squadre che si preparano per le sfide decisive.

Il grande volley europeo torna su Sky e in streaming su NOW con l’andata dei quarti di finale della CEV Champions League femminile. In campo tre squadre italiane: Numia Milano, Conegliano e Savino Del Bene Scandicci. Il grande volley europeo torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la fase ad eliminazione diretta della CEV Champions League femminile. Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo si disputano le gare di andata dei quarti di finale, con tre squadre italiane impegnate nel cammino verso la Final Four di Istanbul. Le partite saranno trasmesse sui canali Sky Sport con telecronaca e commento tecnico dedicati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale di Champions League di...

CEV Champions League femminile: il grande volley europeo in diretta su Sky e NOWMonster block of Elena PIETRINI (VeroVolley Milano) during CEV Champions League Women 2026 match between Allianz VeroVolley Milano and Olympiacos...

VakifBank vs Conegliano | Full Match | CEV Champions League Volley 2024

Tutti gli aggiornamenti su Champions League

Temi più discussi: Playoff Champions volley, oggi in campo Trento; La Numia Vero Volley Milano in campo per l'andata dei Quarti di CEV Champions League: all'Allianz Cloud il big match con il VakifBank Istanbul; MERCOLEDÌ GARA2 A BUSTO – QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE, MERCOLEDì AD ANKARA, IL 18 AL PALAVERDE; Champions League, l’andata degli ottavi è gialloblù: 3-2 a Varsavia.

Volley, quarti di Champions League: è il momento della sfida Savino Del Bene - Fenerbahçe Medicana IstanbulMercoledì 11 marzo alle ore 19.00, al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Volley affronterà il Fenerbahçe Medicana Istanbul nella gara d’andata dei quarti di finale della massima competizione ... 055firenze.it

Champions League: Milano aspetta il VakifBank all'AllianzDomani alle 20.00 Egonu e socie affrontano lo squadrone turno nell'andata dei quarti di finale della competizione. A rendere l’incontro ancora più interessante la sfida tra le opposte Paola Egonu e Ti ... corrieredellosport.it

. @ChampionsLeague | Le possibili scelte di Palladino e Kompany per l’andata degli ottavi di finale x.com

Le ultime verso la Champions League https://mdst.it/4s23H9h #SportMediaset - facebook.com facebook