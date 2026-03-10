Volley | Aurora lotta al Palazumbo ma la capolista Oria si impone 3-0

Al Palazumbo di Brindisi, Aurora e Volley Oria si sono sfidate in una partita che si è conclusa con la vittoria della squadra ospite in tre set. I parziali sono stati di 17-25, 14-25 e 22-25. La capolista ha ottenuto il risultato con maggiore facilità nel secondo set, mentre Aurora ha tentato di reagire nel terzo, senza però riuscire a strappare il punto conclusivo.

All'orizzonte c'è la difficile trasferta di Cutrofiano, dove le biancazzurre sfideranno le padrone di casa seconde in classifica BRINDISI - Si chiude con una sconfitta la sfida tra Aurora e Volley Oria, che al Palazumbo si impone per 0-3 con i parziali di 17-25, 14-25, 22-25. La gara, disputata davanti a un pubblico numeroso, ha visto la formazione ospite confermare la propria solidità nei momenti chiave del match, mentre l'Aurora ha mostrato segnali di carattere soprattutto nel terzo set, sfiorando la possibilità di riaprire la partita. Il primo set si è sviluppato su binari di grande equilibrio nella fase iniziale, con l'Aurora capace di rispondere punto su punto alla capolista fino al 10-10.