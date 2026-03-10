Volkswagen | utile -44% confermati 50mila esuberi

Volkswagen ha annunciato che nel prossimo anno verranno tagliati 50.000 posti di lavoro, confermando il piano di ristrutturazione già concordato con i sindacati a fine 2024. L'azienda ha comunicato anche che il suo utile netto ha subito una diminuzione del 44 per cento rispetto al passato. La decisione riguarda vari stabilimenti e sarà eseguita entro la fine dell'anno.

L’utile netto crolla del 44% a 6,9 miliardi di euro, mentre il risultato operativo si dimezza del 53% a 8,9 miliardi con un margine sceso al 2,8%, il livello più basso dallo scandalo dieselgate del 2016. I ricavi si attestano a 321,9 miliardi, sostanzialmente stabili (-0,8%), le consegne restano vicine ai 9 milioni di veicoli (-0,2%) mentre il flusso di cassa della divisione auto sale a 6,4 miliardi (+24%). A pesare sui conti i dazi Usa, che hanno inciso per 2,9 miliardi sull’utile operativo, e la svalutazione dell’avviamento Porsche per 2,7 miliardi. Sul fronte geografico crescono Europa (+5%) e Sud America (+10%), mentre arretrano Stati Uniti (-12%) e Cina (-6%). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Volkswagen: utile -44%, confermati 50mila esuberi Articoli correlati Leggi anche: Volkswagen: utile -44%, taglia dividendo e alza esuberi, 50mila al 2030 Leggi anche: Volkswagen pronta a tagliare 50mila posti, l’utile netto dimezzato a 6,9 miliardi Contenuti e approfondimenti su Volkswagen utile 44 confermati 50mila... Volkswagen: crollano i profitti del 44 per cento, 50 mila posti di lavoro a rischioVolkswagen guadagna molto meno: l'utile del Gruppo è crollato di quasi la metà nel 2025. I conflitti commerciali, le difficoltà in Cina e il cambio di strategia alla Porsche fanno tremare il più ... it.euronews.com Volkswagen, utile 2025 crolla a 6,9 miliardi: in arrivo 50 mila tagli in Germania. Renault punta su 36 nuovi modelliLa casa tedesca ha chiuso il 2025 con un forte calo della redditività e un dividendo ridotto del 17%, ma prevede nel 2026 un recupero dei margini operativi fino al 5,5%. Parallelamente, il gruppo fran ... msn.com