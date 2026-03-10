volkswagen taglia 50mila posti di lavoro pesano i dazi di trump sulle auto

Volkswagen ha annunciato un piano di riduzione di 50.000 posti di lavoro, mentre i dazi statunitensi sulle auto continuano a influenzare i risultati del settore. La società ha presentato i dati del 2025 alla Borsa di Francoforte, evidenziando come la strategia di tagli ai costi abbia contribuito a migliorare le performance in un mercato globale difficile.

Il gruppo Volkswagen ha portato i risultati del difficile 2025 alla Borsa di Francoforte. La strategia della riduzione dei costi ha dato dei frutti positivi in un quadro comunque molto complesso. Il CEO Oliver Blume ha annunciato l’intenzione di tagliare ancora posti di lavoro, circa 50.000 entro il 2030 nella sua Germania. Una misura definita “drastica” dagli analisti, soprattutto perché supera le stime precedenti. L’obiettivo è risparmiare di più, ancora di più rispetto a quanto dichiarato durante le trattative con i sindacati. Il motivo è l’instabilità economica globale e l’influenza negativa dei dazi americani. Nel 2025 proprio grazie a questi tagli, è iniziata una fase stabile per il fatturato a 321,9 miliardi di euro (-0,8%), ma pesano sul bilancio del gruppo tutta una serie di altri fattori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

