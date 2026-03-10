Volkswagen pronta a tagliare 50mila posti l’utile netto dimezzato a 6,9 miliardi

Volkswagen ha annunciato un piano di riduzione di 50.000 posti di lavoro. Il gruppo ha concluso il 2025 con un utile netto di 6,9 miliardi di euro, circa la metà rispetto all’anno precedente. La società ha comunicato questa decisione in un momento di risultati finanziari in calo. La notizia riguarda l’intero gruppo e interessa diverse aree aziendali.

Volkswagen è pronta a tagliare 50mila posti di lavoro. I risultati del gruppo automobilistico certo non aiutano: il 2025 si è chiuso con un utile netto quasi dimezzato a 6,9 miliardi di euro. Via 50mila lavoratori in Germania. Il Gruppo Volkswagen ha annunciato il taglio di circa 50mila posti di lavoro in Germania entro il 2030. "Entro il 2030 saranno tagliati circa 50mila posti di lavoro in tutto il Gruppo Volkswagen in Germania ", spiega l' amministratore delegato Oliver Blume in una lettera agli azionisti. Alla fine del 2024, l'azienda aveva già annunciato l'intenzione di tagliare circa 35mila posti di lavoro presso il suo marchio principale entro il 2030, come parte del piano di ristrutturazione.