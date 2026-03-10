Voli bloccati | BA sospende rotte verso il Golfo fino al 2026

British Airways ha annunciato la sospensione di tutti i voli verso Abu Dhabi fino alla fine del 2026, spiegando che questa decisione deriva dall’incertezza legata alla sicurezza dello spazio aereo in Medio Oriente. La compagnia aerea ha comunicato che i collegamenti sono stati interrotti a causa delle condizioni attuali e della mancanza di una data certa per il ripristino dei voli.

