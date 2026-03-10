Una canzone napoletana di Sal Da Vinci, vincitrice di Sanremo 2026, sta attirando l’attenzione sui social per una versione inaspettata in giapponese. La traccia, intitolata “Per sempre sì”, è diventata virale online e viene ascoltata come sigla di un anime. La versione in giapponese ha suscitato curiosità tra gli utenti e sta ricevendo commenti positivi.

Una canzone napoletana che diventa improvvisamente la sigla perfetta di un anime. È quello che sta succedendo online con “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, il brano vincitore di Sanremo 2026, tornato virale sui social in una versione del tutto inaspettata. In rete, infatti, sta circolando una reinterpretazione in giapponese realizzata con l’ intelligenza artificiale: tra il cambio di lingua e un arrangiamento leggermente diverso, la canzone cambia completamente atmosfera e sembra uscita direttamente dalla sigla di una serie animata. Il video si è diffuso rapidamente su Instagram, Threads e TikTok, dove gli appassionati di anime e cultura giapponese hanno iniziato a condividerlo con entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volete ascoltare ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci in giapponese? Eccola (e attenzione, potrebbe piacervi)

