Il 2 giugno 1946 rappresenta una data chiave nella storia italiana, segnando la nascita della Repubblica e la fine della monarchia. Per approfondire quel periodo, abbiamo parlato con la professoressa Ilaria Santi, che dieci anni fa, in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Prato, aveva condotto interviste a testimoni locali e raccolto testimonianze sulla vita in città e in campagna durante quegli anni.

Per conoscere il momento storico del 2 giugno 1946 abbiamo incontrato la professoressa Ilaria Santi che, dieci anni fa, come presidente del Consiglio Comunale di Prato, per i 70 anni del suffragio universale esteso alle donne, aveva realizzato interviste a testimoni di Prato e provincia. Da questo incontro abbiamo appreso che fino ad allora le donne erano state chiamate a votare solo per le elezioni amministrative e non per una consultazione nazionale. Abbiamo deciso di coinvolgere studenti e professori della nostra scuola, chiedendo di intervistare nonne, bisnonne e zie anziane che ricordassero quell’avvenimento. Abbiamo così raccolto preziose testimonianze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voci di un’epoca: la vita nelle città e in campagna

Articoli correlati

La vita dell’atleta nelle voci del Volley TricoloreLo scorso mercoledì 18 febbraio, nella palestra della nostra scuola a Massenzatico c’è stato un evento sportivo realizzato dalla società Volley...

Stop a Bullismo e Pirati della Strada. Nelle scuole la campagna di Pet Carpet, ACI Roma e Città Metropolitana di RomaIn occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l’associazione Pet Carpet, con il patrocinio della Città Metropolitana...

Una Giornata Normale in una FAMIGLIA ITALIANA degli ANNI ’70

Una raccolta di contenuti su Voci di un'epoca la vita nelle città e...

Temi più discussi: Voci di un’epoca: la vita nelle città e in campagna; Le voci del Comala; La memoria profonda del Friuli, un documentario (a più voci) a 50 anni dal terremoto; L’Orcolat domato dalla voce di Bruno Pizzul.

Voci di donne nei secoli, al Nicolini risuona il talento delle compositrici fotogalleryUn concerto pensato come un percorso di riscoperta e valorizzazione della creatività femminile nella storia della musica. È questo lo spirito di Voci di ... piacenzasera.it

Girolamini, Florio riscopre Gaetano Veneziano e le voci femminili del SettecentoNel film «Primavera», Michieletto racconta le vicende delle giovani orfane veneziane accolte all’Ospedale della Pietà dove ad insegnare loro la musica a inizio ... ilmattino.it

Il titolo è una dichiarazione netta, pronunciata dalla musica e dalle voci di giovani interpreti che hanno scelto di attraversare alcune canzoni della cultura pop e rock mettendo al centro un tema che riguarda tutti: il rifiuto della guerra - facebook.com facebook

Prediligo senz'altro musica differente, ma in alcune voci di #sanremo2026 – soprattutto tra i più giovani – affiora un’inquietudine che interroga, una critica che scava, un sentimento di disagio che è specchio del nostro tempo fragile. Non è forse questa la forza x.com