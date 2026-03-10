Vivrei un sogno | Milan ascolta le parole di André sul possibile trasferimento! Ma aggiunge un particolare

André, giovane centrocampista in trattativa tra il Milan e il Corinthians, ha parlato pubblicamente del possibile trasferimento. Durante un’intervista, ha dichiarato di vivere un sogno e di essere emozionato all’idea di poter indossare la maglia rossonera. Tuttavia, ha anche aggiunto un dettaglio riguardo alle condizioni dell’accordo e ai prossimi passi da compiere. La situazione resta in fase di negoziazione tra le parti coinvolte.

Nelle scorse settimane Milan e Corinthians hanno trattato il trasferimento di André Luiz Santos Dias, meglio conosciuto come André, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Accordo trovato per 17 milioni di euro, bonus inclusi (15+2) per il 70% del cartellino in possesso del 'Timão', con il giocatore - in possesso dell'altro 30% - che aveva già fatto sapere di rinunciare alla sua parte. Sul giocatore - dicono i 'rumors' di calciomercato - si è inserito il Benfica, pronto a offrire più di 20 milioni di euro per prendere André ma, intanto, il giocatore, con una breve dichiarazione rilasciata a 'GloboEsporte', in Brasile, ha commentato per la prima volta il suo possibile passaggio al Milan con queste parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

