I vicini di casa hanno presentato una denuncia contro un uomo, accusandolo di disturbare la quiete con un drone che sorvola costantemente gli ultimi piani degli edifici. La denuncia arriva da una famiglia che vive nello stesso stabile e riferisce che il drone si trova a circa un metro dalla finestra, causando fastidio. La vicenda riguarda quindi l’uso di un apparecchio che invade la privacy degli inquilini.

Rodri è stato denunciato dai suoi vicini di casa. Il motivo? Un drone. Il centrocampista del Manchester City – vincitore del Pallone d’Oro nel 2024 – vive in centro a Manchester in un lussuoso attico e di recente in un video virale su TikTok una donna si è lamentata del fatto che un uomo che all’apparenza sembra effettivamente lui stava pilotando un drone indirizzato verso il grattacielo di fronte al suo attico. In seguito, il The Sun ha pubblicato un articolo in cui afferma che un gruppo di inquilini si è infuriato per le presunte scenate di Rodri con il suo drone e ha chiesto al proprio concierge di parlare con il personale che gestisce il condominio in cui vive il centrocampista a Salford, a Manchester. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Viviamo agli ultimi piani e c’è il suo drone sempre a un metro dalla finestra. Mia moglie è infastidita”: Rodri denunciato dai vicini

Articoli correlati

Rodri denunciato dai vicini per quello che ha fatto col suo drone: “Mia moglie è molto infastidita”Alcuni residenti del palazzo dove vive Rodri hanno segnalato il centrocampista del Manchester City alla polizia, accusando il calciatore di aver...

Leggi anche: Patronato San Vincenzo, riapre la Casa centrale: «Sempre vicini agli ultimi»