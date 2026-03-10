Viveva nel lusso con 70 euro al mese | sequestrate 42 borse Chanel e Vuitton al ' Facocero' di Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca, le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per un valore di circa 500 mila euro appartenenti a Emanuele Selva, noto come ‘Facocero’. Tra gli oggetti trovati ci sono 42 borse firmate Chanel e Vuitton, auto di lusso, case e denaro contante. Selva, che viveva con 70 euro al mese, è ritenuto vicino a Giuseppe Molisso, detto ‘Barba’.

Tra i beni sequestrati anche case, auto di lusso e 42 borse di prestigiose maison di moda. Il 45enne è uno degli uomini di fiducia dei boss Giuseppe Molisso e Leando Bennato Un tesoro da 500 mila euro fatto di auto di lusso, case, 42 borse griffate e contanti. Tutto nella disponibilità di Emanuele Selva, conosciuto come 'Facocero', e considerato braccio destro di Giuseppe Molisso detto 'Barba'. Quest'ultimo, insieme al "collega" Leandro Bennato detto 'Biondo', aveva messo in piedi un cartello della droga in rivalità a quello gestito da Fabrizio Piscitelli detto 'Diabolik' e al suo socio Fabrizio Fabietti. Molisso aveva avuto l'intuizione di confederare lo spaccio a Tor Bella Monaca, il supermercato della droga di Roma.