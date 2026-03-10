Viva El Tour | Morata e Prandelli tra i nuovi protagonisti delle tappe italiane

Viva El Tour, il progetto ideato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, prosegue le sue tappe in Italia con nuove presenze. Durante gli eventi, Morata e Prandelli sono stati tra i protagonisti, portando il loro contributo al palco. Il tour porta in scena l’energia e il linguaggio diretto di Viva El Futbol, uno dei talk sportivi più seguiti online, in incontri dal vivo nei teatri italiani.

Una nuova avventura. Il progetto live Viva El Tour, ideato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, continua il suo viaggio nei teatri italiani portando l'energia e il linguaggio diretto di Viva El Futbol, uno dei talk sportivi più seguiti sul web, sul palco dal vivo. La tappa di Milano, prevista lunedì 16 marzo 2026 al Teatro degli Arcimboldi, si arricchisce di un ospite d'eccezione: Álvaro Morata, volto noto del calcio europeo, che si unisce alla già annunciata presenza di Javier Zanetti, leggenda nerazzurra. La tappa di Firenze, in programma lunedì 23 marzo 2026 al Teatro Verdi, vedrà invece salire sul palco Cesare Prandelli, che porterà uno sguardo autorevole sul calcio, tra tattica, memoria e racconti di spogliatoio.