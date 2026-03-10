Visite e test gratuiti per i reni | in tre ospedali di Bari e provincia l' iniziativa dedicata alla prevenzione

Il 12 marzo i reparti di Nefrologia di tre ospedali della Asl Bari, tra cui quelli di Bari, Molfetta e Altamura, offriranno visite e test gratuiti dedicati alla prevenzione delle malattie renali. L'iniziativa prevede screening, misurazioni della pressione arteriosa e valutazioni cliniche senza costi, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla salute dei reni. L'evento si svolgerà in giornata presso ciascuna struttura.

Ambulatori aperti nei reparti di Nefrologia del Di Venere, di Molfetta e Altamura per una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie dei reni Dal Di Venere di Bari a Molfetta e Altamura. I reparti di Nefrologia dei tre ospedali della Asl Bari dedicano una giornata alla prevenzione delle malattie dei reni offrendo gratuitamente, giovedì 12 marzo, prestazioni come test di screening, misurazioni della pressione arteriosa e valutazione dei potenziali fattori di rischio. L'iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata mondiale del rene, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce ed alla corretta informazione sulle malattie renali, che vede la partecipazione attiva della Federazione Italiana del Rene (FIR) e della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e l'adesione della Asl Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Screening gratuiti e incontri dedicati alla prevenzione: a Bari le attività del polo socio-sanitario di prossimità

Leggi anche: A Cascina 'Salute in Comune': esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

Contenuti utili per approfondire Visite e test gratuiti per i reni in...

Temi più discussi: A Forum Palermo torna Il sabato della salute: visite e screening gratuiti per adulti e bambini; Tumore del colon-retto, Asl 2 Abruzzo invita allo screening gratuito; Prevenzione oncologica. Ecografie e visite gratuite; Marzo Blu al Campus Bio-Medico: test gratuiti contro il tumore al colon e screening per le donne con AS Roma.

Screening oncologici gratuiti all’ospedale di Pizzo: visite e test grazie all’associazione Sole di SperanzaNegli ambulatori della struttura sanitaria visite specialistiche, prelievi e raccolta dei campioni per il test del sangue occulto nelle feci. L’iniziativa resa possibile dal lavoro di medici, infermie ... ilvibonese.it

Ospedale Grassi, Giornata mondiale del rene: screening gratuiti giovedì 12 marzoL’ospedale Grassi di Ostia ospiterà in occasione della Giornata Mondiale del Rene l’iniziativa Porte aperte nelle Nefrologie. Previsti, per l’occasione, screening gratuiti e visite. Ecco tutte le in ... msn.com

Entra nel Settecento a Palazzo Barberini Un’occasione speciale per scoprire l’eleganza del XVIII secolo nel cuore di Roma. Ogni primo sabato del mese, l’Appartamento del Settecento apre le sue porte con visite accompagnate gratuite, incluse nel bigliett - facebook.com facebook

Proseguono le visite pastorali di #PapaLeoneXIV nelle parrocchie romane. Ieri è stata la volta della chiesa di Santa Maria della Presentazione. Alle 15.15 su #TV2000 i commenti a caldo del parroco, Don Paolo Stacchiotti. #Play2000 #canale28 @chiesatv200 x.com