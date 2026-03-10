Vis Pesaro | 3-1 alla Juve Next Gen vittoria storica

La Vis Pesaro ha ottenuto una vittoria significativa a Torino, battendo la Juventus Next Gen con un punteggio di 3-1. La squadra ha segnato tre gol, mentre gli avversari sono riusciti a segnare una rete. La partita ha rappresentato un risultato importante per il club in questa stagione.

La Vis Pesaro ha conquistato a Torino la vittoria esterna più importante dell'anno, battendo la Juventus Next Gen per tre reti contro una. Una prestazione di cuore e grinta che ha trasformato in realtà un risultato che sembrava impossibile da raggiungere lontano dalle mura amiche del Benelli. Il successo ottenuto sabato scorso segna uno spartiacque fondamentale per la stagione dei biancorossi pesaresi, confermando la solidità costruita dal mister Stellone. Dopo aver preso il controllo della partita con un doppio vantaggio iniziale, la squadra ha saputo resistere alla reazione avversaria mantenendo la freddezza necessaria per chiudere al meglio l'incontro.