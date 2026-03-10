Virtus ultime chance di play-in in Eurolega | c’è il Partizan

Domani sera alle 20, la Virtus di Dusko Ivanovic affronta in casa il Partizan in una partita decisiva per la qualificazione al play-in di Eurolega. La sfida si svolge a Bologna e rappresenta un'ultima opportunità per i bianconeri di mantenere vive le chance di accesso ai playoff della competizione continentale.

Bologna, 10 marzo 2026 - Appuntamento casalingo per la Virtus di Dusko Ivanovic che domani sera alle 20.45 sfida all’Arena il Partizan Belgrado valida per la 31esima giornata di Eurolega. Ancora priva di Alessandro Pajola e Daniel Hackett la V Nera prova a giocarsi le ultime chance di play-in nel confronto con il Partizan. “Il Partizan è una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato nella partita di andata - sottolinea coach Ivanovic - Adesso è una avversaria tosta da affrontare, perché i buoni giocatori che avevano ad inizio stagione stanno giocando davvero bene. Dovremo trovare le giuste soluzioni in attacco perché la loro difesa è molto fisica, con giocatori di stazza e questo potrebbe essere un problema per noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

