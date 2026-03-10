Nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo 2026, durante il processo a carico di un cittadino americano, si è diffuso un video che mostra l’ultimo momento di Kaufmann a Roma. Si vede l’uomo essere picchiato da un cliente di Starbucks dopo un diverbio, prima di allontanarsi e partire per la Grecia. La vicenda si è svolta nelle ultime ore nella zona di Villa Pamphili.

Una serie di video della durata di 20 minuti circa mostra le ultime ore di Francis Kaufmann a Roma, subito prima e subito dopo il duplice omicidio della ex compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di cui è accusato: il pugno ricevuto da un cliente di Starbucks a seguito di un diverbio, i controlli della polizia, la fuga su un’isola greca. Nel corso del processo a carico del cittadino americano Francis Charles Kaufmann, accusato dell’omicidio di Villa Pamphili in cui hanno perso la vita la sua ex compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, è stata mostrata una serie di video che ritrae l’imputato durante le sue ultime ore a Roma, prima e dopo la commissione del delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, le ultime ore di Kaufmann a Roma: picchiato da cliente di Starbucks dopo diverbio, la fuga in Grecia - VIDEO

