Villa Pamphili gli spostamenti di Francis Kaufmann dalle telecamere di sorveglianza

Ieri a Roma si è tenuta l’udienza del processo contro Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford. L’imputato è accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia di undici mesi. Durante l’udienza sono stati mostrati agli investigatori alcuni spostamenti di Kaufmann registrati dalle telecamere di sorveglianza. Sono stati anche esaminati dettagli relativi ai movimenti dell’uomo nelle ore precedenti ai fatti.

Ieri l'udienza a Roma del processo a Francis Kaufmann, conosciuto anche con l'alias Rexal Ford, imputato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena undici mesi. In aula è stata mostrata anche la trascrizione di quella telefonata.Kaufmann non era presente all'udienza, nel corso della quale è stata inoltre proiettata una ricostruzione video realizzata dallo Sco che raccoglie le immagini di diverse telecamere di sorveglianza e delle celle telefoniche. La sequenza ripercorre gli spostamenti dell'uomo dal 3 giugno, giorno di una rissa avvenuta in uno Starbucks di piazza San Silvestro, poi il 7 giugno alla stazione Tiburtina e il 10 fuori da un ristorante del centro di Roma, fino all'11 giugno, quando Kaufmann viene ripreso all'aeroporto di Skiathos.