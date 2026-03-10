Vignola | 1,09 milioni PNRR persi e 136k sprecati

A Vignola si discute di fondi persi e sprecati legati a un progetto per l’accoglienza dei senzatetto. L’ex assessore Andrea Paltrinieri e la sindaca Emilia Muratori si sono scontrati pubblicamente, portando all’attenzione la questione dei 1,09 milioni di euro del PNRR che sono stati persi e dei 136 mila euro considerati sprecati. La disputa ha acceso un dibattito sulla gestione di tali risorse.

Una battaglia verbale tra l’ex assessore Andrea Paltrinieri e la sindaca Emilia Muratori ha acceso i riflettori sul destino di un progetto per l’accoglienza dei senzatetto a Vignola. Mentre l’opposizione denuncia lo spreco di 136.000 euro spesi in progettazione senza esito, l’amministrazione difende la scelta strategica di non rischiare fondi PNRR scaduti. La questione ruota attorno alla presunta Stazione di posta, un’iniziativa nata nel cuore del territorio modenese che avrebbe dovuto trasformare l’ex mercato ortofrutticolo in un polo sociale. Le cifre sono pesanti: oltre un milione di euro di finanziamento europeo erano stati assegnati, ma ora tornano indietro allo Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vignola: 1,09 milioni PNRR persi e 136k sprecati Articoli correlati Palazzo Gherardi, monta la polemica. Il Pd: "5 milioni di euro PNRR persi tra propaganda e ritardi"SENIGALLIA – Il Partito Democratico di Senigallia è tornato sul progetto di restauro di Palazzo Gherardi. L’asilo e i fondi persi Pnrr. Bagni guiderà l’inchiestaA guidare i lavori sarà Veronica Bagni, capogruppo di Filo Rosso, la lista civica di sinistra che siede all’opposizione.