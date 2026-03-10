VIDEO TUTORIAL | Carta docente 383 euro come accedere alla piattaforma e generare i buoni anche quello per i trasporti

La piattaforma della Carta del Docente è stata riaperta con un accredito di 383 euro. Un docente esperto in normativa scolastica ha realizzato un video tutorial che spiega come accedere alla piattaforma e generare i buoni, incluso quello per i trasporti. Il tutorial fornisce istruzioni passo passo per utilizzare correttamente il servizio.

Riaperta la piattaforma della Carta del Docente con l'accredito di 383 euro. Ecco un video tutorial, a cura di Luigi Quattrocchi, docente ed esperto in normativa scolastica, per l'accesso alla piattaforma e la generazione dei buoni.