VIDEO Campo largo porte chiuse a chi è stato alleato di Festa

Nel pomeriggio, nella sede del Pd di Avellino, si è tenuto un incontro del “campo largo” con alcune assenze significative, tra cui rappresentanti dei mastelliani e alleati di Festa. Le porte sono state chiuse a chi era stato alleato del partito in passato, lasciando il tavolo con alcuni membri mancanti. La riunione ha visto la partecipazione di alcuni esponenti del partito locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il " campo largo" di Avellino cerca di ricongiungersi al netto di assenze volute al tavolo riunitosi questo pomeriggio nella sede Pd cittadina, e altre anticipate come il caso dei mastelliani. Si riparte con il partito principale della coalizione rappresentato al tavolo dal capogruppo dem in Consiglio regionale, Maurizio P etracca, del collega consigliere regionale membro di "Italia Viva" Enzo Alaia con il coordinatore provinciale Beniamino Palmier i, quindi Vincenzo Ciampi per il Movimento 5 Stelle, Giancarlo Giordano e Roberto Montefusco per Sinistra Italiana e Luigi Tuccia per i Verdi. "Ripartiamo tutti insieme con l'obiettivo già dichiarato in precedenza di costruire un campo largo ancora più allargato e forte di sempre.