VIDEO | Bucchi | Grande risposta della squadra Vittoria meritata bravo Iaccarino

Cristian Bucchi commenta con entusiasmo la vittoria della sua squadra a Campobasso, sottolineando come i giocatori abbiano mostrato una buona prestazione e ottenuto un risultato meritato. La squadra ha risposto positivamente in campo, portando a casa i tre punti in una partita che ha visto un impegno collettivo. Bucchi si rivolge anche a Iaccarino, elogiandolo per il suo contributo.

L'allenatore amaranto dopo l'1-0 di Campobasso: “Abbiamo giocato bene su un prato perfetto, contro un avversario in salute. La classifica non la guardo, concentrati solo su noi stessi. Ho chiesto scusa a Zauri per l’Fvs che costò l’espulsione di Bifulco all’andata” Cristian Bucchi non nasconde la sua soddisfazione per la bella vittoria di Campobasso, con la squadra che trovato risultato e prestazione. “Sono contento, credo che la nostra sia una vittoria meritata. Abbiamo giocato bene su un prato perfetto, con qualità nella manovra, e siamo riusciti a costruire tante palle gol che purtroppo non abbiamo sfruttato. La squadra ha fatto una grande partita, anche se a me non era dispiaciuta nemmeno quella con la Ternana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

