Vicenza | centri islamici usati per propaganda politica?

A Vicenza, si parla di alcuni centri islamici utilizzati per scopi di propaganda politica in un momento di crescente tensione in vista del voto popolare del 22 e 23 marzo. La discussione riguarda le attività svolte nei centri, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali coinvolgimenti o responsabilità specifiche. La questione si inserisce nel clima di attesa per le consultazioni referendarie.

La tensione politica a Vicenza si accende in vista del voto popolare previsto per il 22 e 23 marzo, riguardante la riforma costituzionale e l’ordinamento giurisdizionale. Al centro della polemica c’è un incontro organizzato dal centro culturale islamico Ettawba di via Vecchia Ferriera, accusato di trasformare uno spazio di fede in una tribuna politica monolitica. Giulia Gennaro, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, ha sollevato dubbi sulla legittimità di utilizzare luoghi religiosi per promuovere una visione unica su temi istituzionali. L’incontro in questione ha la partecipazione esclusiva di relatori legati a una specifica area politica, ignorando completamente il principio del pluralismo democratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

