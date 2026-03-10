Vicario Juve segnale importante da Atletico Tottenham | la decisione di Tudor

L'Atletico Madrid e il Tottenham hanno preso una decisione riguardo all'impiego del portiere seguito dalla Juventus. Il vicario della squadra, in particolare, ha ricevuto indicazioni chiare su come e quando utilizzare il portiere in vista delle prossime partite. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente le strategie di formazione delle due squadre.

relativa all'impiego del portiere seguito dai bianconero. La serata di Champions League tra Atletico Madrid e Tottenham regala colpi di scena che scuotono non solo gli ottavi di finale, ma anche le rotazioni del calciomercato internazionale. Il protagonista inatteso è Guglielmo Vicario, escluso a sorpresa dai titolari da Igor Tudor proprio nel match più importante della stagione degli Spurs. Il caso Vicario: scelta tecnica. Per la prima volta da quando è approdato a Londra, l'ex portiere dell'Empoli si siede in panchina per una scelta puramente tecnica, lasciando il posto al giovane Kinsky.