Vibonese | calciatore squalificato 5 anni dopo aggressione

Durante una partita di seconda categoria nel Vibonese, un arbitro di diciassette anni è stato colpito con violenza da un calciatore. L’incidente si è verificato durante il match e ha portato alla sua aggressione fisica. Dopo l’episodio, è stato avviato un procedimento legale che si è concluso con una squalifica di cinque anni per il calciatore coinvolto.

Un giovane direttore di gara diciassettenne è stato vittima di violenza fisica durante un incontro di seconda categoria nel territorio del Vibonese. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta di arresto domiciliare avanzata dalla Procura di Vibo, confermando lo stato di libertà per il calciatore indagato. L'episodio si è verificato a dicembre scorso, quando l'atleta della società Francica ha sfogato la sua rabbia con calci e pugni contro il minore tesserato per Locri. Nonostante la gravità dell'atto, i giudici hanno valutato la bassa pericolosità sociale dell'indagato, T.V., 37 anni, che si è già ravveduto inviando scuse formali.