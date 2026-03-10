Vibo | musei chiusi personale precario e patrimonio bloccato

A Vibo Valentia i musei sono attualmente chiusi e il personale che lavora nel settore culturale si trova senza prospettive di stabilità. La situazione riguarda anche il patrimonio artistico e storico, che rimane inaccessibile al pubblico. La crisi dei servizi culturali nella città si manifesta con queste difficoltà evidenti, mentre le strutture e le risorse sono ferme da tempo.

La crisi dei servizi culturali a Vibo Valentia ha raggiunto un punto di non ritorno: i musei sono chiusi e il personale precario si trova senza futuro lavorativo. L’allarme lanciato dalla Cisl evidenzia come la mancata stabilizzazione dei contratti stia penalizzando cittadini, turisti e ricercatori in una regione dove il patrimonio archeologico è fondamentale per l’identità territoriale. In questa realtà vibrante tra passato e presente, la situazione del Museo archeologico nazionale Vito Capialbi rappresenta uno specchio fedele delle contraddizioni della Calabria contemporanea. Mentre le coste attirano visitatori da tutto il mondo, gli interni soffrono di carenze strutturali che bloccano lo sviluppo economico reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

