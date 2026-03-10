A Vibo Marina si è svolto un incontro dedicato alla modernizzazione delle infrastrutture idriche calabresi. Durante l'evento è stato annunciato un investimento di oltre 9 milioni di euro destinato a Vibo Valentia, con l’obiettivo di completare i lavori di depurazione entro giugno 2026. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e tecnici impegnati nel progetto.

Il vertice svoltato a Vibo Marina ha posto al centro della discussione la modernizzazione delle infrastrutture idriche calabresi, con un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro destinato specificamente al territorio di Vibo Valentia. L’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro ha tracciato una rotta precisa per il rilancio del sistema depurativo, puntando su interventi strategici che coinvolgono le località di Porto Salvo, Piscopio e Silica. Questa mobilitazione di risorse, attingendo sia al Piano nazionale di ripresa e resilienza che ai fondi regionali, segna un momento cruciale per la tutela delle acque costiere e lo sviluppo turistico dell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibo: 9 milioni per depurazione, target giugno 2026

