Vibo | 58 chili di carne sicura ma illegale donati ai poveri

Una macelleria senza autorizzazioni è stata smantellata a Vibo Valentia. La Guardia di Finanza ha sequestrato 58,6 chilogrammi di carne durante un’ispezione effettuata il 9 marzo. Il titolare operava privo del necessario titolo amministrativo e senza partita IVA. L’intervento delle Fiamme Gialle ha portato alla confisca totale della merce presente nel locale. Sebbene la carne possedesse certificazioni d’origine, l’esercizio non aveva i requisiti legali per vendere prodotti alimentari. L’Asp di Vibo Valentia ha confermato che la merce era idonea al consumo umano. Il Paradosso della Carne Sicura ma Ilegale. La scoperta avviene in un contesto dove la sicurezza alimentare si scontra con la burocrazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

