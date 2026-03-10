La cantina Viandante del Cielo si trova a Passignano, in provincia di Perugia, e si occupa di produzione vinicola. Si focalizza sulla qualità dei vini, prestando attenzione ai dettagli e alla tutela dell’ambiente umbro. La struttura si impegna a mantenere alte le caratteristiche delle sue produzioni, con un occhio di riguardo per la salvaguardia del territorio circostante.

Attenzione alla qualità, cura dei dettagli e salvaguardia della terra umbra. La cantina Viandante del Cielo, situata a Passignano in provincia di Perugia, si distingue nel panorama vitivinicolo in questi tre elementi.. Viandante del Cielo sorge in una regione intrisa di storia millenaria. Le radici della vite affondano nel passato, dapprima coltivate dagli Etruschi, maestri della fermentazione dell’uva, e poi tramandate ai Romani. Nel Medioevo, l’ Umbria si distingueva per i suoi santi e mistici, con San Francesco d’Assisi in prima linea, innamorato di questa terra ricca di ispirazione. Un altro elemento distintivo della zona sono i terrazzamenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viandante del Cielo, dove la collina si veste di eccellenza e passione

Articoli correlati

I Consorzi di collina si uniscono per promuovere l'eccellenza friulanaIl Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e il Consorzio Collio si impegneranno in strategie comuni per difendere il prestigio dei loro vini...

Nuova veste per ’La Casa di Carlotta’. Eccellenza nella lotta alle dipendenzeUn nuovo passo avanti per una delle realtà sociali più preziose del territorio ferrarese.

Contenuti e approfondimenti su Viandante del Cielo dove la collina si...

Discussioni sull' argomento Il Viandante: a Casoli arriva la libreria mobile; Musica, teatro e arte insieme: è Oltre le Nuvole, il nuovo progetto di Xnl; Libreria Viandante a Casoli: libri in piazza il 7 marzo 2026; 5 borghi da favola in provincia di Lecco da vedere almeno una volta.

Viandante del Cielo, i vini dell’Umbria firmati Skywalker A Passignano sul Trasimeno, su una collina, si trova un’azienda giovane che ha radici molto lontane. Viandante del Cielo è il suo nome e la proprietà si è affidata completamente alla bravura di due e - facebook.com facebook