Viale Terme | radici aggressive Comune accusato di inerzia

Il viale Terme di Imola si trova al centro di una disputa tra cittadini e amministrazione comunale. La strada presenta radici aggressive che creano problemi alla viabilità e alla sicurezza dei passanti. Durante una seduta del consiglio comunale, sono stati sollevati rilievi sull’inerzia dell’ente nel risolvere la situazione e sulla mancanza di interventi tempestivi. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra i presenti.

Il viale Terme di Imola è il fulcro di una polemica che ha scosso l’aula consiliare. Il consigliere Lorenzo Brogi, rappresentante di Futuro Nazionale, ha presentato un ordine del giorno che punta il dito contro l’amministrazione comunale per la gestione delle radici aggressive che stanno deformando marciapiedi e carreggiate. La richiesta è chiara: potatura immediata, ripristino dell’asfalto e un piano di monitoraggio triennale per evitare incidenti ai pedoni. L’allarme è stato scatenato dalla presenza di cartelli di sicurezza affissi dal Comune stesso, che avvertono i passanti dei rischi derivanti dallo spostamento del terreno causato dalle piante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

