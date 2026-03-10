Viaggi oceanici di lusso triplo evento in Fincantieri

Lunedì 9 marzo 2026, nel cantiere di Sestri Ponente, si è svolto un importante evento organizzato da Explora Journeys e Fincantieri. La compagnia europea di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc ha celebrato il varo tecnico di Explora IV, la cerimonia della moneta di Explora V e l'inizio di un nuovo progetto. Tre momenti distinti hanno segnato questa giornata significativa.

Madrine della cerimonia della moneta di Explora V sono state Serena Melani, comandante delle navi Explora, e Alice Gallo, impiegata Fincantieri dello stabilimento di Sestri Ponente. che hanno avuto il compito di inserire due monete all'interno dello scafo come segno di buon augurio. Madrina del taglio del nastro per il varo tecnico di Explora IV è stata Cristina Bacigalupo, impiegata Fincantieri dello stabilimento di Sestri Ponente. Per la costruzione delle sei navi Explora Journeys, l'investimento complessivo da parte del Gruppo Msc è stato pari a circa 3,5 miliardi di euro, con importanti ricadute economiche e occupazionali per il Paese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Nemo Heights: è di Baronissi lo chef scelto per coordinare la prima infrastruttura abitabile di lusso negli abissi oceaniciE' di Baronissi lo chef Thomas Caressa, 29 anni, che è stato scelto per organizzare e coordinare la ristorazione di Nemo Heights, ambizioso progetto...

Come l’Ordine di Malta ha perso l’anima tra viaggi, lusso e nepotismoLa millenaria istituzione cavalleresca cattolica è accusata di spese fuori controllo, nomine di amici e fratelli, una fondazione-scatola nera...

Altri aggiornamenti su Viaggi oceanici

Temi più discussi: Napoli, alla Bmt Explora Journeys con una nuova visione del viaggio oceanico; L’oceano diventa destinazione nella campagna globale di Explora Journeys; Gruppo MSC, tripla cerimonia per Explora Journeys e Fincantieri; Fincantieri-MSC, tripla cerimonia a Sestri Ponente: varo di Explora IV, posa della moneta di Explora V e via ai lavori per Explora VI.

Napoli, alla Bmt «Explora Journeys» con una nuova visione del viaggio oceanicoExplora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc alla Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 12 al 14 ... ilmattino.it

Tripla cerimonia Explora Journeys e Fincantieri a Sestri PonenteCelebrato il varo tecnico di Explora IV, la cerimonia della moneta di Explora V, e dando anche l'inizio della costruzione di Explora VI. msn.com

"Il viso segnato del lupo di mare raccontava storie di innumerevoli viaggi oceanici (...)" #disegnoamatita HB2 e staedtler mars micro 0,5 #biancoenero "The old salt's weathered face told stories of countless ocean voyages (...)" #pencildrawing #sketchbook #bla x.com

Lo sport diventa una componente sempre più centrale nel panorama del viaggio di lusso. Dal canto suo Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici ultra-elegante del Gruppo Msc, è all’avanguardia nell’offrire esperienze sportive a bordo e a terra al più alto li - facebook.com facebook