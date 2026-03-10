Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 10 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral infomobilità ha comunicato le ultime novità riguardanti le condizioni del traffico e eventuali criticità nella zona, offrendo ai cittadini informazioni utili per gli spostamenti serali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare interna coder causa di un incidente all'altezza dell'uscita alla pisana ci spostiamo nel quadrante sud della capitale consuete code sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Ostia sempre in direzione sulla via del mare rallentamenti tra il raccordo è Centro Giano per i cantieri nella capitale fino a venerdì 13 marzo via Ardeatina è chiusa al transito veicolare nel tratto di strada compreso tra via della fotografia e vedi a perfetta per consentire i lavori di messa in...