Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 10 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi che interessano le principali strade della zona. La redazione ha raccolto i dati disponibili per aggiornare gli utenti sulla situazione attuale delle vie di comunicazione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna lentamente tra l'uscita di Pontina e Tuscolana in interna code tra Flaminia e Salaria poi coda tratti tra bufalotte Prenestina e rallentamenti tra Latisana e Aurelia sul tratto Urbano della Roma Teramo per traffico a partire da Tor Cervara in direzione del raccordo anulare Siete in coda anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo via della Magliana in direzione raccordo anulare nel quadrante sud della capitale per traffico intenso sulla Pontina cose dal raccordo a Spinaceto in direzione.