Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 10 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Ascoli infomobilità ha trasmesso un servizio in cui vengono fornite le ultime notizie sul traffico e le condizioni delle strade. L'informazione è rivolta a chi si sposta quotidianamente nella zona e necessita di dati aggiornati per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Ascoli infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente all'altezza di Portonaccio in direzione raccordo anulare o di smaltimento poi per traffico rallentamenti a partire da Tor Cervara mentre sulla statale Aurelia presenti ancora code per incidente tra Grotte Castel di Guido in direzione Civitavecchia ci spostiamo sul Raccordo Anulare incantata esterna rallentamenti tra le uscite di Laurentina e Anagnina poi tra Prenestina e Nomentana interna con la Cassia e Flaminia diamo uno sguardo alle consolari per traffico intenso sulla...